Jetzt in der Verlosung Das feministische Tuch

Ein hautschmeichelndes, quadratisches Baumwolltuch, zum Anlass des 8. und 9. März 2026 exklusiv für die taz designt von Donata Kindesperk.

Teilnahme an der Verlosung​ ​ Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „Tuch" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 13.04.2026 um 10:00 Uhr.

In der Gestaltung verbinden sich Motive des feministischen Diskurses: „Pay Women” weist auf unbezahlte Sorgearbeit und Einkommensunterschiede in der Lohnarbeit hin, ein Bärenkopf erinnert an die Frage, ob Frau unbegleitet lieber einem Mann oder einem Bären begegnen möchte. Ein Verweis auf die Bedrohung durch Gewalt, der Flintas* ausgesetzt sind.

Die Künstlerin schreibt dazu:

„In einer männerzentrierten Welt helfen kleine Mantras wie ‚ask women’ oder ‚protect women’ nicht nur, einander als solidarische Andere zu erkennen. Sie erinnern auch daran, welche Kraft wir bereits ineinander haben. Dieses Tuch trägt die verwobenen Schriften, die an ein solidarisches Netz erinnern sollen, also nicht zur Zierde. Es ist Botschafter und Erinnerung zugleich: an uns Frauen, sich miteinander zu verbinden und zu solidarisieren. Damit echter Wandel zum Besseren entstehen kann.”

Die taz verlost 5 feministische Tücher. Bitte geben sie „Tuch“ als Betreff im Formular an.