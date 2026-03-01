Weiterdenken mit taz FUTURZWEI Wohnzimmer der Gesellschaft

Wenn die analogen Orte des Gemeinsamen fehlen, bricht die liberale Demokratie auseinander und wird Beute der rechtspopulistischen Strategie. Sowohl Menschen als auch Demokratie brauchen „Wohnzimmer der Gesellschaft“, Orte, an denen man ohne Anlass und Programm zusammenkommt.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di. 17. März 2026, 20 Uhr Einlass: 19 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Deshalb haben taz FUTURZWEI und die Stiftung FUTURZWEI das Portal wohnzimmer-der-gesellschaft.org gelauncht. Dort bekommt man einen Vorgeschmack, wie vielfältig, eigeninitiativ, eigensinnig und herzerwärmend diese Ortes des Gemeinsamen sind. Und inzwischen sind es mehr als 360!

Es braucht „Wohnzimmer der Gesellschaft“. Präsentiert werden die schönsten Wohnzimmer live in der taz Kantine, Berlin, Friedrichstraße.

In der zweiten Folge begrüßt taz FUTURZWEI-Herausgeber Harald Welzer Menschen von 15 bis 95, die ein Wohnzimmer aufgebaut haben. Außerdem tritt die Kabarettistin Idil Baydar („Jilet Ayse“) auf und es gibt auch wieder Live-Musik.

Auch die taz Kantine ist so ein Wohnzimmer. Kommen Sie rein!

Zu Gast:

🐾 Harald Welzer ist Sozialpsychologe und Mitherausgeber des Magazins für Zukunft und Politik taz FUTURZWEI.

🐾 Idil Baydar ist Schauspielerin und Comedian und arbeitet seit 2011 mit selbstgeschriebenen Integrationsstücken auf YouTube sowie in verschiedenen TV-Comedysendungen. Mit ihrem Solo-Programm „Ghettolektuell“ tourt sie deutschlandweit und wurde 2016 mit dem „Goldenen Besen“ ausgezeichnet.

