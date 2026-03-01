piwik no script img

Weiterdenken mit taz FUTURZWEI Wohnzimmer der Gesellschaft

Es braucht mehr analoge Orte für das Gemeinsame. Harald Welzer präsentiert eine neue Folge von „Wohnzimmer tv“.

Auf dem Bild ist eine Bücherei von oben zu sehen mit rotem Teppich, ganz vielen Bücherregalen, Sofas und weißen Lampen, die von der Decke hängen.
Auch Büchereien sind Teil der mittlerweile schon mehr als 360 „Wohnzimmer der Gesellschaft“ Foto: Daniel Forsman | Unsplash

Wenn die analogen Orte des Gemeinsamen fehlen, bricht die liberale Demokratie auseinander und wird Beute der rechtspopulistischen Strategie. Sowohl Menschen als auch Demokratie brauchen „Wohnzimmer der Gesellschaft“, Orte, an denen man ohne Anlass und Programm zusammenkommt.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Di. 17. März 2026, 20 Uhr

Einlass: 19 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Deshalb haben taz FUTURZWEI und die Stiftung FUTURZWEI das Portal wohnzimmer-der-gesellschaft.org gelauncht. Dort bekommt man einen Vorgeschmack, wie vielfältig, eigeninitiativ, eigensinnig und herzerwärmend diese Ortes des Gemeinsamen sind. Und inzwischen sind es mehr als 360!

Es braucht „Wohnzimmer der Gesellschaft“. Präsentiert werden die schönsten Wohnzimmer live in der taz Kantine, Berlin, Friedrichstraße.

In der zweiten Folge begrüßt taz FUTURZWEI-Herausgeber Harald Welzer Menschen von 15 bis 95, die ein Wohnzimmer aufgebaut haben. Außerdem tritt die Kabarettistin Idil Baydar („Jilet Ayse“) auf und es gibt auch wieder Live-Musik.

Auch die taz Kantine ist so ein Wohnzimmer. Kommen Sie rein!

Zu Gast:

🐾 Harald Welzer ist Sozialpsychologe und Mitherausgeber des Magazins für Zukunft und Politik taz FUTURZWEI.

🐾 Idil Baydar ist Schauspielerin und Comedian und arbeitet seit 2011 mit selbstgeschriebenen Integrationsstücken auf YouTube sowie in verschiedenen TV-Comedysendungen. Mit ihrem Solo-Programm „Ghettolektuell“ tourt sie deutschlandweit und wurde 2016 mit dem „Goldenen Besen“ ausgezeichnet.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beteiligen sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen