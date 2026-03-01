piwik no script img

Streik! Streik! Streik! FLINTA-Streik in der taz

Am 9. März laden wir FLINTAs ein, gemeinsam mit uns die Arbeit niederzulegen.

Auf dem Bild sieht man eine Demonstration zum feministischen Kampftag. Die Demonstrierenden halten Schilder aus Pappe hoch und tragen ein Banner mit der Aufschrift „Feministischer Streik“.
Die taz lädt ein zum gemeinsamen Streik am 09. März Foto: picture alliance | KEYSTONE

Im Anschluss an den feministischen Kampftag am 8. März rufen verschiedene Initiativen FLINTAs dazu auf, am Montag, den 9. März, ihre Arbeit niederzulegen.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo., 09.03.2026, 9 bis 17 Uhr

Wo: taz Kantine

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Es ist keine Anmeldung nötig, ihr könnt jederzeit kommen und gehen

Sowohl Lohn- als auch Care-Arbeit sollen am kommenden Montag Männer übernehmen. Die kollektive Verweigerung soll auf noch immer bestehende Ungleichheiten in Lohn, Rechten und vielen weiteren Aspekten aufmerksam machen.

Alle FLINTAs, die diesem Aufruf folgen wollen, laden wir ein, den Tag gemeinsam mit uns in der taz Kantine zu verbringen.

Es wird ein offenes Plenum geben, ältere tazzlerinnen erzählen von früheren Frauenstreiks. Für eine ausgelassene Stimmung sorgt das DJ Duo „Pinkies Up“. Für das leibliche Wohl sorgt die Kantine unseres Vertrauens.

Und zu guter Letzt: Mit einer Siebdruckmaschine kann man sich die unten abgebildete Illustration auf ein Shirt drucken lassen – einfach ein helles Shirt mitbringen und Solidarität nach außen tragen!

Schwarz-weiße Illustration von drei solidarisch nebeneinanderstehenden Frauen mit erhobenen Fäusten. Über ihnen steht in großen handschriftlichen Buchstaben „Solidarität ist unsere“, darunter „Superkraft“.
Illustration: Carmen Seils

Kommt dazu, wir freuen uns auf euch!

