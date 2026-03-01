Streik! Streik! Streik! FLINTA-Streik in der taz

Im Anschluss an den feministischen Kampftag am 8. März rufen verschiedene Initiativen FLINTAs dazu auf, am Montag, den 9. März, ihre Arbeit niederzulegen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mo., 09.03.2026, 9 bis 17 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Es ist keine Anmeldung nötig, ihr könnt jederzeit kommen und gehen

Sowohl Lohn- als auch Care-Arbeit sollen am kommenden Montag Männer übernehmen. Die kollektive Verweigerung soll auf noch immer bestehende Ungleichheiten in Lohn, Rechten und vielen weiteren Aspekten aufmerksam machen.

Alle FLINTAs, die diesem Aufruf folgen wollen, laden wir ein, den Tag gemeinsam mit uns in der taz Kantine zu verbringen.

Es wird ein offenes Plenum geben, ältere tazzlerinnen erzählen von früheren Frauenstreiks. Für eine ausgelassene Stimmung sorgt das DJ Duo „Pinkies Up“. Für das leibliche Wohl sorgt die Kantine unseres Vertrauens.

Und zu guter Letzt: Mit einer Siebdruckmaschine kann man sich die unten abgebildete Illustration auf ein Shirt drucken lassen – einfach ein helles Shirt mitbringen und Solidarität nach außen tragen!

Illustration: Carmen Seils

Kommt dazu, wir freuen uns auf euch!