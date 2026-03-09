Jetzt in der Verlosung Lass Irre Hunde Heulen

Gisbert zu Knyphausen mit Gesang und Gitarre und Kai Schumacher am Flügel erschaffen gemeinsam einen ganz besonderen Sound: Lieder aus Schuberts „Winterreise“ und „Schwanengesang“ treffen auf Songs des erfolgreichen Singer-Songwriters in neuen kammermusikalischen Arrangements.

Die Zeitlosigkeit von Schuberts Musik brachte Schumacher auf die Idee, die Lieder in einer neuen, zeitgemäßen Auswahl hörbar zu machen. Schnell werden die Parallelen hörbar: eine tiefe Melancholie, eine Schönheit aus dem Schmerz – aber auch ein Hunger nach Leben, Freundschaft, Liebe, nach Rausch und dem „Taumel der Nacht“.

Was als Liveprojekt begann, entwickelte sich zum gefeierten Konzerterlebnis – Album und Tour inklusive. Am Ende des Abends weiß man gar nicht mehr so richtig, welches Stück da gerade eigentlich von wem war.

Die taz verlost je 2 Tickets für die Konzerte von Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher am 05.04. im Konzerthaus in Berlin und am 08.04. im Schlachthof in Wiesbaden . Bitte geben sie die Stadt und „Schubert“ als Betreff im Formular an.