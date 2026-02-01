Jetzt in der Verlosung Kapa Tult auf Tour

Nach dem tollen Erfolg ihres kleinen Indiehits "1/2 Cappuccino" gehen Kapa Tult aus Leipzig im Herbst 2025 den nächsten Schritt. Ihre neue Single "Es bringt mir nichts" (aufgenommen mit Produzenten-Wizard Moses Schneider) klingt roher und dringlicher als die bisherigen Veröffentlichungen der Band. Und bringt typische Kapa Tult-Themen auch musikalisch auf den Punkt: Hoffnungslosigkeit, Eskapismus, Pessimismus, etwas am großen Ganzen ändern wollen, aber nicht wissen, wie.

Teilnahme an der Verlosung ​ ​ ​ Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie die gewünschte Stadt und „Kapa Tult“ als Stichwort im Betreff an. Einsendeschluss ist am 09.03.2026 um 10:00 Uhr.

Und trotz all dem „in your face“ gibt’s noch mehr Spielfreude - und das ganz ohne Schnickschnack und Overdubs. Irgendwie klingt es fast grungy (jedenfalls für ne Popband) und der NDW-Touch mit simplen, aber äußerst eingängigen Keyboard Melodien ballert wieder im typischen Kapa-Tult-Kult.

12.03. Hamburg – Knust

16.03. Frankfurt – Mousonturm