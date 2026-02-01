Jetzt in der Verlosung JENSEITS VON NELKEN UND PRALINEN FESTIVAL

Sichtbarkeit, Gemeinsamkeit, Empowerment: Seit über 10 Jahren stehen beim JENSEITS VON NELKEN UND PRALINEN Festival weiblich gelesene Künstler:innen im Fokus der musikalischen Kampfansage - und das Patriarchat muss ne Runde aussetzen.

Das fein kuratierte Festival für Rap, HipHop und mehr lädt nationale und internationale Artists als Auftakt zum feministischen Kampftag nach Berlin ein. Sie sind divers in ihren Themen, ihren Sprachen, ihrer (sexuellen) Identität und Orientierung und bilden so wahre Vielfalt auf der Bühne ab.

Auch in 2026 wird es wieder Artists aus Regionen der Welt zu entdecken geben, die man musikalisch vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Und a propos man: Eingeladen sind Menschen jeden Geschlechts, die Lust haben, diesen Tag gemeinsam zu feiern.

Die taz verlost 2x2 Tickets für das JENSEITS VON NELKEN UND PRALINEN Festival am 07.03.2026 im Gretchen in Berlin-Kreuzberg.

Für diejenigen, die sich lieber nicht auf Ihr Glück verlassen wollen: Tickets für das Festival gibt es hier.