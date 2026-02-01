Jetzt in der Verlosung kindly invited – Literaturfestival

Das Literaturfestival „kindly invited“ feiert die Literatur in all ihren Ausdrucksformen und Möglichkeiten. Vom 25. Februar bis 1. März 2026 präsentiert das Festival im COMEDIA Theater Köln interessante Stimmen der Gegenwartsliteratur und originelle Veranstaltungsformate, die zeigen, wie Literatur in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und Transformationen lebendig bleiben und neue Räume der Begegnung eröffnen kann.

Saša Stanišic lädt zu einem Abend der literarischen Gastfreundschaft ein, und renommierte Autor*innen wie Monika Rinck, Sasha Marianna Salzmann, Judith Schalansky und Gabriele von Arnim geben Impulse für die Zukunft der Literatur.

Verschiedene Performances und Shows widmen sich dem weiblichen Schreiben, ergründen das subversive Potenzial von Klatsch und Tratsch, lassen die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwinden, beschäftigen sich mit Feminismus zwischen Theorie und Tanzfläche, diskutieren über Literatur in den sozialen Medien und feiern die kulturelle Teilhabe unterschiedlichster Menschen.

Zudem gibt es Podiumsgespräche, Lesungen, Audiowalks und vieles mehr.

Am Samstagabend verwandelt sich die COMEDIA in einen großen Tanzsaal für den „Bal littéraire“, bei dem Autor*innen Texte zu Musik performen, anschließend darf getanzt werden.

