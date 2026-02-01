Jetzt in der Verlosung Aufrecht in die Schräglage

In „Aufrecht in die Schräglage“ erzählt das Musiktheater-Kollektiv mehrblick&ton ein politisches Märchen über den Zustand unserer Gegenwart: das Wasser steigt, die Gewissheiten sinken und drei Vertreter*innen der wankenden Spezies führen eine Wesentlichkeitsanalyse durch, sie vermessen sich selbst, die unsichtbaren Emissionen ihrer Existenz und erzählen dabei die Geschichte einer ertrinkenden Welt.

Teilnahme an der Verlosung​ ​ ​ Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie im Betreff das Stichwort „Aufrecht in die Schräglage“ an. Einsendeschluss ist am 16.02.2026 um 10:00 Uhr.

Aufrecht in der Schräglage bilanzieren sie – balancierend zwischen alten Sicherheiten und dynamischen Ungleichgewichten – ihren Gefühlshaushalt und geraten dabei zunehmend in Erfassungslosigkeit. Wo sind meine Systemgrenzen? Und wie positionieren wir uns inmitten der Schräglagen dieser Welt?

Zwischen Marschmusik und Melancholie gibt die ZENTRALKAPELLE BERLIN den Ton an: mit Pauken und Trompeten bläst sie gegen den Sturm und schaut von Leuchttürmen der Weit- und Zuversicht.

Die taz verlost 2x2 Tickets für die Premiere von „Aufrecht in die Schräglage“ im Heimathafen Neukölln.