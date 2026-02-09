09.02.2026 Ausschreibung Daniel Haufler Stipendium

Ausschreibung für Stipendien

"Reise in die Mediengesellschaft USA"

Der Journalist Daniel Haufler ist früh verstorben. Sein Nachlass finanziert jetzt zum dritten Mal Stipendien für eine Reise in die USA

Es gibt keine Einschränkungen: JournalistInnen jeden Alters können sich für eine dreiwöchige Reise in die USA bewerben, die im September und Oktober 2026 stattfindet. Insgesamt stehen zehn Plätze zur Verfügung. Das Stipendium wird aus dem Nachlass des Journalisten Daniel Haufler finanziert und von der taz-Panter-Stiftung verwaltet.

Die Daniel-Haufler-Stipendien bestehen aus zwei Teilen: Zunächst findet eine zwölftägige Gruppenreise nach Washington, Philadelphia und New York statt, anschließend bleiben neun Tage zur freien Recherche.

Die Gruppenreise befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen der US-amerikanischen Medienlandschaft, die sich unter Präsident Donald Trump sehr verändert. Besucht werden Zeitungen, Rundfunksender und Online-Plattformen sowie journalistische Institutionen. Die Themen ihrer Recherchen planen die Stipendiaten individuell.

Die erste Stipendienreise fand im Herbst 2024 statt. Die Ergebnisse sind als Broschüre erschienen und können hier eingesehen werden.

Das Stipendium ist als "Reise in die Mediengesellschaft der USA" konzipiert, weil Daniel Haufler 1999 selbst Stipendiat in den USA war: als Media Fellow an der Duke University in Durham, NC. Damit begann sein lebenslanges journalistisches Interesse an den USA, das er in seine unterschiedlichen Funktionen einfließen ließ. Unter anderem hat er die Meinungsseiten der taz, der Berliner Zeitung und der Frankfurter Rundschau betreut.

Für das Stipendium können sich JournalistInnen bewerben, die in Deutschland arbeiten und ausreichend Englisch sprechen. Alter oder Nationalität spielen keine Rolle.

Die Bewerbungsfrist endet am 8. März 2026.

Die detaillierte Ausschreibung findet sich hier.