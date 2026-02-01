piwik no script img

Presse-Einladung ENOUGH! GENUG! BASTA!

Pressekonferenz am 9. Februar zum GLOBALEN FRAUEN*GENERALSTREIK am 9. März 2026

Die Pressekonferenz am 9. Februar findet zur Vorbereitung des Streiks am 9. März statt Foto: ENOUGH!GENUG

In den vergangenen Wochen haben sich mehr als 1.000 Frauen* in mehreren Städten bundesweit und international zu einer Plattform zusammengeschlossen, um den GLOBALEN FRAUEN*GENERALSTREIK am 9. März 2026 vorzubereiten.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo., 09.02.2026, 10:00 - 11:30 Uhr

Einlass: 09:30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

Anmeldung über: https://enoughgenug.org/de

Mit Anmut, Grandezza, viel Überzeugung und einem guten Maß an Größenwahn – so beschreibt Adrienne Goehler die Idee hinter ENOUGH! GENUG! BASTA!.

Genau diese Haltung tragen Frauen* als Multiplikatorinnen in Regionalgruppen von Bad Tölz, Buenos Aires und Cuxhaven über München, Wien und Passau bis nach Lima und Berlin – und sogar in Briefen aus Kabul findet ihr jeweils eigenes GENUG! Ausdruck.

Warum Streik, warum global, warum die 49,7 Prozent der Weltbevölkerung im Fokus stehen – und was das größte gemeinsame, vielfältige Anliegen ebenso wie das je eigene GENUG! bedeutet:

Darüber geben wir auf der Pressekonferenz Auskunft, stellen erstmals Struktur und internationale Vernetzung von ENOUGH! GENUG! BASTA! vor und erläutern den 9. März 2026 als globalen kollektiven Streiktag im Rahmen eines gemeinsamen politischen Konzepts.

Der Internationale Frauentag am 8. März markiert bewusst den Auftakt und schafft Sichtbarkeit. Der 9. März greift dort ein, wo Sichtbarkeit nicht mehr ausreicht: Darum streiken wir – jede* und jeder* auf eigene Weise, etwa durch eine verlängerte Mittagspause, Arbeitsniederlegung oder kollektive Verweigerung.

Podium:

🐾 Adrienne Goehler, Initiatorin von GENUG! BASTA!

🐾 Gudrun Ingimars (vor Ort oder zugeschaltet), in Vertretung von Margret Run, Ehrenpräsidentin von GENUG!

🐾 Marie-Florence Mahwera, Geschäftsführerin des Landesfrauenrats Berlin

🐾 Anna Maier ist Senior Publicist. Sie moderiert diese Pressekonferenz.

Pressekontakt

Rita Schumacher & Sara Leicht

Pressearbeit und Koordination – ENOUGH! GENUG! BASTA!

E-Mail: enough_presse@systemli.org

Instagram: @enough_2026

