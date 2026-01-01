Jetzt in der Verlosung P40 - Celebrating 40 Years

Die PIXIES feiern 2026 ihr 40-jähriges Jubiläum. Seit 1986 prägt die Band aus Boston mit ihrem einzigartigen Sound aus surrealen, lauten Rock-Elementen und merkwürdig schönen Melodien die Musikszene. Klassiker wie „Doolittle“ machen sie zu Pionier*innen einer neuen Rock-Ästhetik. Auch nach vier Jahrzehnten sind sie ein Ereignis auf der Bühne.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „Pixies" sowie die gewünschte Stadt im Betreff an. Einsendeschluss ist am 20.04.2026 um 10:00 Uhr.

Nach der Trennung 1993 fanden die PIXIES 2004 wieder zusammen und starten seitdem eine zweite kreative Phase. Mit neuen Alben und Tourneen begeistern sie alte und neue Fans gleichermaßen. Live liefern sie kompromisslose Energie, von chaotischen Clubshows bis zu großen Festivals. Jede Performance ist ein unmittelbares, intensives Musikerlebnis.

Nach Stationen in Großbritannien und ganz Europa sind auch drei Deutschlandtermine bestätigt. Im Sommer 2026 werden die PIXIES zeigen, warum sie nach vier Jahrzehnten immer noch zu den wichtigsten Bands der Gegenwart gehören. Sei live dabei, wenn Black Francis, Joey Santiago, Kim Deal und David Lovering ihre Songs spielen. Erlebe die Band, die auch nach vier Jahrzehnten nichts von ihrer Wucht verloren hat.

Die taz verlost 3x2 Tickets für das Konzert am 30.06.2026 in der Zitadelle Spandau. Außerdem 1x2 Tickets für das Konzert am 02.07.26 in der Jahrhunderthalle Frankfurt.