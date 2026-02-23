piwik no script img

Buchmesse Tickets in der Verlosung Freikarten Leipziger Buchmesse

Jetzt schnell sein: Die taz verlost 14x2 Tagestickets für die Leipziger Buchmesse vom 19. bis 22. März.

Auf dem Bild sieht man den Eingang der Leipziger Buchmesse mit Werbetafeln für den Stand der taz.
Auf dem Weg zur taz Foto: taz

Für alle Leseliebhaber*innen fängt bald die schönste Veranstaltung des Jahres an: Die Leipziger Buchmesse. Eröffnet wird das Lesefest am 19. März und endet am 22. März. Von Donnerstag bis Sonntag haben Sie die Möglichkeit, die vielseitigen Stände auf dem Messegelände zu besuchen, wo unter anderem auch wieder die taz vertreten sein wird. Im taz Studio erwartet Sie ein umfangreiches Programm mit Gäst*innen wie u. a.: Ulrike Herrmann, Nicholas Potter, Carla Hinrichs, Tomer Gardi, Sophia Boddenberg, Jana Hensel, Veronika Kracher und vielen mehr.

Sie finden uns in Halle 5, Stand G500. Hier die Übersicht zum Programm. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auf der Messe werden alle wichtigen Neuerscheinungen des Frühjahrs vorgestellt und diskutiert. Literaturbegeisterte können ihre Lieblingsautor*innen hautnah treffen, sich gemeinsam austauschen oder in den neuesten Titeln blättern.

Also seien Sie dabei! Für die diesjährige Leipziger Buchmesse verlosen wir 12 Mal jeweils 2 Tagestickets, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Leipziger Messe. Weitere 2x2 Tagestickets fließen in die Verlosung ein, gespendet von der Kurt-Wolff-Stiftung.

Mehr Informationen zur Buchmesse Leipzig finden Sie hier.

