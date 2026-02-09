Jetzt in der Verlosung Dead Pioneers auf Tour

Dead Pioneers, die indigene Punkrockband aus Denver, haben nie davor zurückgeschreckt, ihre Kunst als Mittel zu nutzen, um ihre Überzeugungen und ihren Zorn über die aktuelle politische Landschaft in Amerika auszudrücken.

Über zwei Alben – ihr selbstbetiteltes Debütalbum im Jahr 2023 und „PO$T AMERICAN“ (2025) – hat die Band eine einzigartige Mischung aus Spoken Word, hypnotischem Post-Rock und Punk-Wurzeln kreiert, die schnell die Fantasie der Musikfans beflügelt hat, die nach etwas Neuem, Echtem und einer Band mit etwas zu sagen suchen.

Dead Pioneers werden im Februar und März 2026 ihre erste Headliner-Tournee in der EU und Großbritannien spielen.

Die Band finalisiert ein drittes Album, das noch 2026 erscheinen soll.

TOUR 2026:

Feb 20 - Stuttgart, DE - Im Wizemann

Mar 5 - Wiesbaden, DE - Schlachthof

Mar 6 - Stuttgart, DE - Juha West

Mar 9 - Zürich, CH - Bogen F

Mar 11 - Wien, AT - Arena

Mar 12 - München, DE - Backstage

Mar 14 - Hamburg, DE - Hafenklang