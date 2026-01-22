07.01.2026 Ferenc Földesi wird neuer Leiter der taz Genossenschaft

Die taz besetzt die Leitungsposition ihrer Genossenschaft neu. Ab 1. Februar 2026 übernimmt Ferenc Földesi die Leitung der taz Genossenschaft und verantwortet damit diesen wichtigen Bereich innerhalb der taz-Gruppe, der die Unabhängigkeit der taz absichert. Ferenc Földesi verfügt über umfassende Erfahrungen in leitenden Positionen in strategischer Organisationsentwicklung, der Steuerung von Veränderungs- und Mobilisierungsprozessen und im Fundraising. Er studierte Sozialwissenschaftliche Konfliktforschung, Heilpädagogik und Inclusion Studies. Er arbeitete in der entwicklungspolitischen Bildung und im NGO-Sektor, wo er u.a. für Oxfam Deutschland tätig war. Zuletzt arbeitete er in der Bundesgeschäftsstelle von Bündnis `90/Die Grünen, wo er zunächst die Parteiorganisation und das Campaigning verantwortete und schließlich Organisatorischer Geschäftsführer wurde.Die taz Genossenschaft sichert seit vielen Jahren erfolgreich das Bestehen der taz als unabhängiges Medienhaus in einem schwierigen Presseumfeld. Inzwischen tragen über 25.000 Genossenschaftsmitglieder zur ökonomischen Stabilität der taz und ihrer publizistischen Unabhängigkeit bei. Im Herbst 2025 stellte die taz im Rahmen der „Seitenwende“ als erste deutsche Tageszeitung ihr Erscheinen unter der Woche auf eine rein digitale e-Paper-Ausgabe um, während die wochentaz weiterhin gedruckt erscheint und der taz-Journalismus auf taz.de weiter ausgebaut wird. Diese und weitere notwendige Entwicklungen für die Zukunft wären ohne eine starke Genossenschaft nicht möglich.

Die bisherige Leiterin der taz Genossenschaft Lana Wittig hatte die taz Ende 2025 verlassen, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Andreas Marggraf, Geschäftsführer der taz, bedankt sich bei Lana Wittig: „Lana Wittig hat mit großem Engagement dazu beigetragen, dass die Genoss*innen die Seitenwende unterstützen und mit dem Generationenprojekt einen wichtigen Schritt zur Verjüngung der taz Genossenschaft initiiert.“ Die taz freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ferenc Földesi: „Wir freuen uns sehr, Ferenc Földesi für diese wichtige Aufgabe gewinnen zu können“, sagt Andreas Marggraf. „Er bringt die richtige Erfahrung, Motivation und Ideen mit, um die taz Genossenschaft weiter zu stärken und für die Zukunft zu entwickeln.“ „Die taz ist für mich mehr als ein Medienhaus“, sagt Ferenc Földesi „Sie ist ein politisches Projekt, das seit ihrer Gründung für kritischen Journalismus, echte Solidarität und demokratische Mitbestimmung steht. Die Leitung der Genossenschaft zu übernehmen, begreife ich als Verantwortung und als Auftrag, diese besonderen Strukturen weiter zu stärken und zusammen mit meinem Team und den Genoss:innen zukunftsfähig zu gestalten. In Zeiten zunehmender Desinformation und gesellschaftlicher Polarisierung bleibt eine unabhängige, genossenschaftlich getragene taz, die wirklich hinschaut, unverzichtbar. Dazu will ich einen Beitrag leisten“. Wir freuen uns über Berichterstattung.