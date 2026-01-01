Die taz verlost YOU\ME/ALIEN - A Space Opera

Außerweltliches Klangtheater als Experiment in radikaler Empathie. Während das Genre „Space Opera“ für gewöhnlich groß angelegte Science-Fiction-Epen beschreibt, interpretiert Opera Lab Berlin es neu – als poetische und musikalische Erkundung der zerbrechlichen und zutiefst politischen Räume zwischen Menschen und der Art und Weise, wie sie einander begegnen.

Auf dieser Reise verwebt ein 12-köpfiges internationales Ensemble experimentelle Gesangstechniken und Choreografie mit instrumentalen Klangfarben von Streichern, Bläsern, Schlagzeug und Elektronik. Sound wird zum Terrain der Begegnung: instabil, suchend, oszillierend zwischen Signal und Sprache. An Bord eines Raumschiffs versucht die Crew, die Signale zu deuten, während sich Identitäten auflösen, neu formen und Gewissheiten entgleiten.

Seit seiner Gründung 2013 hat Opera Lab Berlin über 30 unabhängige Produktionen mit mehr als 40 zeitgenössischen Komponist:innen und 18 Regisseur:innen realisiert. Mit YOU\ME/ALIEN setzt das Kollektiv seine Mission fort, die Möglichkeiten des zeitgenössischen Musiktheaters zu erweitern und Räume für den Austausch zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten zu öffnen.

