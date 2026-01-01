piwik no script img

taz Talks meets Buchmesse Leipzig 2026 Landschaft ohne Zeugen

Ein erschütterndes, aktuelles Buch über fehlende Trauer und die Erinnerungskälte nach zwei Diktaturen ‒ Ines Geipel im taz Talk auf der Leipziger Buchmesse.

Eine Collage der Autorin Ines Geipel und ihrem neuen Buch "Landschaften ohne Zeugen" vor einem rosa Hintergrund.
Ein erschütterndes Buch über die deutsche Erinnerungskultur und ihre fehlende Trauer Foto: Gaby Gerster | S.FISCHER

80 Jahre nach der Befreiung von Buchenwald ist die Erinnerung an den Holocaust noch immer nicht in der demokratischen Mitte angekommen. Angriffe auf die deutsche Gedächtniskultur kommen längst nicht mehr nur von rechts. Warum ist das so?

Veranstaltungsinformationen

Wann: Do., 19.03.2026, 16:15 Uhr

Wo: Halle 5 | G500

Leipziger Messe

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

----------------------------------------

Eintritt frei

----------------------------------------

Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

In ihrem neuen Buch „Landschaft ohne Zeugen“ kehrt Ines Geipel in die Vergangenheit zurück und sucht nach den Quellen der Lagerwelt. Sie untersucht die Legenden, die nach 1945 entstanden sind – von der angeblich vorbildlichen Aufarbeitung im Westen bis zum antifaschistischen Staatsmythos der DDR.

Das Buch ist ein bestürzender, hochaktueller Beitrag über die alte und neue Unfähigkeit zu trauern sowie über die Erinnerungskälte nach zwei Diktaturen.

Landschaften ohne Zeugen – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Ines Geipel ist Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die deutsche Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus und der DDR. Geipel wurde vielfach ausgezeichnet und ihr neues Buch "Landschaften ohne Zeugen" erscheint im März 2026 im S.Fischer Verlag.

🐾 Ulrich Gutmair moderiert diesen taz Talk. Er hat Geschichte und Publizistik studiert, ist Kulturredakteur der taz und Autor.

Literarischer Frühjahrsimpuls

Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen