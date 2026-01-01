taz Talks meets Buchmesse Leipzig 2026 Landschaft ohne Zeugen

80 Jahre nach der Befreiung von Buchenwald ist die Erinnerung an den Holocaust noch immer nicht in der demokratischen Mitte angekommen. Angriffe auf die deutsche Gedächtniskultur kommen längst nicht mehr nur von rechts. Warum ist das so?

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 19.03.2026, 16:15 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

In ihrem neuen Buch „Landschaft ohne Zeugen“ kehrt Ines Geipel in die Vergangenheit zurück und sucht nach den Quellen der Lagerwelt. Sie untersucht die Legenden, die nach 1945 entstanden sind – von der angeblich vorbildlichen Aufarbeitung im Westen bis zum antifaschistischen Staatsmythos der DDR.

Das Buch ist ein bestürzender, hochaktueller Beitrag über die alte und neue Unfähigkeit zu trauern sowie über die Erinnerungskälte nach zwei Diktaturen.

Landschaften ohne Zeugen – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Ines Geipel ist Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die deutsche Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus und der DDR. Geipel wurde vielfach ausgezeichnet und ihr neues Buch "Landschaften ohne Zeugen" erscheint im März 2026 im S.Fischer Verlag.

🐾 Ulrich Gutmair moderiert diesen taz Talk. Er hat Geschichte und Publizistik studiert, ist Kulturredakteur der taz und Autor.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

