Verlosung Reisen abseits von Klischees

Sie fahren gerne in den Süden, möchten auf Ihrer Reise aber mehr als Tourismusklischees erleben? Doris hat dafür den perfekten Reiseführer geschrieben! Sie verlost heute ihr Buch „oh! Dalmatien“, ein sehr persönliches und besonderes Buch, das Sie weg von der so bekannten Küste Dalmatiens führt und das weniger bekannte Hinterland entdecken lässt.

Nehmen Sie an der Verlosung teil und planen Sie schon jetzt eine Kroatienreise. Viel Glück!

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Blicken Sie mit Doris als Guide auf die Überreste der sozialistischen Ferien- und Stadtarchitektur und erfahren Sie, warum die Landschaft hier von verrostenden Panzern und Partisanendenkmälern durchzogen ist. Kulinarisch kommen Sie ebenfalls nicht zu kurz: Wo es den besten pršut gibt und woran man exzellentes Olivenöl erkennt, wissen Sie nach der Lektüre ebenfalls. Und damit die Begegnungen mit den Dalmatiner*innen auch ohne Missverständnisse verlaufen, gibt Doris Ihnen eine Lektion darin, wie große Gesten und kleine Übertreibungen zu interpretieren sind. So können Sie nicht nur das Essen, sondern auch all die Geschichten genießen, die Ihnen hoffentlich auf der Reise aufgetischt werden.

Hier unten können Sie das Video sehen, in dem Doris schon einigen Hints gibt, was Sie erwarten können. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 24. Stay tuned!