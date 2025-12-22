piwik no script img

Verlosung Füße bloß nicht stillhalten

Annika Reiß und Tabea Kirchner aus dem Klimahub-Team setzen ein Zeichen gegen die Klimakrise bei der heutigen Verlosung.

In Anbetracht der multiplen globalen Krisen und Konflikte, mit denen wir im Newsfeed tagtäglich konfrontiert sind, hat die eine oder der andere von uns das Gefühl, dass der Klimawandel aus den Köpfen gedrängt wird. Bei der taz nicht: wir berichten weiterhin unermüdlich über die Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung.

Annika und Tabea aus dem Klimahub-Team verlosen zwei Paar klimahub-Socken, damit auch Sie daran erinnert werden: bloß die Füße nicht stillhalten bei der Klimakrise. Viel Glück bei der Verlosung!

Folgen Sie taz klimahub auf Instagram und lesen Sie die wichtigen Texte auf taz.de/klima.

Hier unten können Sie das Video sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 23. Stay tuned!

Türchen #22

