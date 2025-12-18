Verlosung Literatur vom Feinsten

Heute verlosen Maria und Lisa zwei tolle Bücher von den Aufbau Verlage: „Der Absturz“ von Édouard Louis und „Goodbye, Amerika?“ von Rieke Havertz.

Endlich wieder Zeit zum Lesen in der Weihnachtszeit? Dann drücken wir die Daumen, dass Sie diesen Gewinn ergattern! Freuen Sie sich auf eine persönliche, literarische Reise nach Trumps Amerika, begleitet von der langjährigen USA-Expertin Rieke Havertz. Gehen Sie anschließend nach Frankreich und tauchen Sie ein in den Abschluss eines Familienfreskos von Édouard Louis, das er vor zehn Jahren mit seinem Buch „Das Ende von Eddy“ (dt. Übersetzung 2025) begonnen hat.

Heute ziehen wir zwei Gewinner*innen, die jeweils beide Bücher zugeschickt bekommen. Viel Glück!

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Vielen Dank an die Aufbau Verlage für diesen tollen Gewinn. Der Aufbau Verlag wurde 1945 im Osten Berlins gegründet und feiert somit in diesem Jahr sein 80-jähriges Jubiläum, hurra! Inzwischen wurden weitere Verlage unter dem Dach von Aufbau integriert, wobei ein wichtiges Merkmal die herausgegebenen Bücher vereint: Sie entdecken literarische Talente, veröffentlichen Weltliteratur, unterhalten und regen Debatten an.

Die Aufbau Verlage sind zudem eines der letzten unabhängigen Häuser in der deutschsprachigen Verlagslandschaft und gehören mehrheitlich der gemeinnützigen Stiftung Kommunikationsaufbau. Damit ist dauerhaft die finanzielle und verlegerische Unabhängigkeit gesichert.

Hier unten können Sie das heutige Video sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 19. Stay tuned!