Verlosung Trendsichere und bewährte Anti-Schimmel-Methode

Wohin mit all dem Gemüse, bevor es wieder schimmelt, fragen Sie sich? Ann-Kathrin und Nanja sagen: ins Fermentierglas damit! Sie verlosen heute ein Fermentier-Set für alle, die gerne trendsicher sind und die gesunde Zauberei der Gemüse-Haltbarkeit ausprobieren wollten, sich aber noch nicht in die Welt des Fermentierens gewagt haben. Denn das Set macht das Fermentieren kinderleicht und beinhaltet:

■ 2 Drahtbügelgläser à 1 Liter (inklusive Gummiringe)

■ 2 Beschwerungssteine, Ø 9 cm, zweigeteilt

■ 1 Stampfer aus unbehandeltem Buchenholz, Länge 32 cm

■ 1 Rezeptbüchlein von den Köch:innen der taz Kantine

■ 1 Bogen Klebeetiketten (Design: taz)

Dieses Set wurde vom taz Shop-Team in Zusammenarbeit mit dem Küchenteam der taz Kantine zusammengestellt. Und fermentierte Köstlichkeiten wie Kimchi, Weißkraut oder Karotten schmecken nicht nur gut, halten lange und sind günstig – von großem Vorteil ist außerdem, dass alle Vitamine erhalten bleiben (anders als beim Einkochen) und dass die Milchsäurebakterien, die beim Gärvorgang entstehen, dem Darm sehr gut tun. Nehmen Sie an der Verlosung teil und machen Sie das Fermentieren zum guten Vorsatz für das kommende Jahr!

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Hier unten können Sie das Video sehen und das eine oder andere über aktuelle Trends lernen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 22. Stay tuned!