Verlosung Ost trifft West

Erinnern Sie sich noch nostalgisch an die Westpakete? Oder haben Sie damals keins bekommen, weil Sie im Westen lebten oder erst nach der Wende geboren sind? Egal, wie es bei Ihnen war: Chipi und Marie von der taz Panter Stiftung haben heute ein ganz tolles Ost-West-Paket für Sie vorbereitet, das liebevoll ausgesuchte Produkte beinhaltet, die viele noch mit dem Osten und Westen verbinden.

Nehmen Sie an der Verlosung teil und schwelgen Sie in nostalgischen Erinnerungen – oder schnuppern Sie in eine für Sie eher unbekannte Zeit hinein. Viel Glück!

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Verpassen Sie auch nicht den tollen Podcast von Chipi und Marie, "Mauerecho", der Einheitspodcast der taz Panter Stiftung, der sich der Überwindung der mentalen Barrieren zwischen Ost- und Westdeutschland widmet. In der aktuellen Weihnachten Spezial-Folge geben Olivia Schneider und Ana Romas Tipps, wie Sie Spannungen am Familientisch hantieren.

Hier unten können Sie das heutige Video sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 21. Stay tuned!