Verlosung Die taz Geschäftsführung am Tisch

Andreas und Wilma verlosen heute ein Mittagsessen-Treffen mit der taz Geschäftsführung in der taz Kantine. So kam übrigens Wilma zum ersten Mal in direkten Kontakt mit der taz: Sie hat vor zwei Jahren diesen Gewinn im Adventskalender ergattert und hatte, wie sie selbst sagt, ein sehr entspanntes und nettes Mittagsessen mit Andreas und Aline. Inzwischen arbeitet sie im taz lab-Team und macht ein Praktikum in taz Marketing, Kommunikation & Kreation.

Sie haben Fragen oder Anregungen zur taz, die Sie gerne persönlich loswerden möchten, oder Sie sind neugierig, was Andreas gerne isst? Dann keine Scheu – nehmen Sie an der Verlosung teil!

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Den Termin für das Treffen finden wir dann gemeinsam mit der gewinnenden Person. Es ist selbstverständlich auch möglich, eine*n Freund*in mitzunehmen.

Hier unten können Sie das Video mit Andreas und Wilma sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 20. Stay tuned!