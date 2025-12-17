piwik no script img

Verlosung Barista, Barista, Antifaschista

Das Team von taz zahl ich verlost ein Paket für alle, die eine starke Brühe und klare Haltung schätzen.

das taz zahl ich Team Foto: taz

Unsere lieben Kolleg*innen von taz zahl ich haben einen ganz tollen Gewinn für Sie vorbereitet: ein antifaschistisches Kaffee-Paket. Es beinhaltet einen hochwertigen French Press aus Edelstahl, der den Kaffee mindestens drei Stunden warm hält. Dazu erhält die gewinnende Person einen nur für den Adventskalender produzierten Jutebeutel mit dem süßen „Barista, Barista, Antifaschista“-Motiv von Jycken. Kaffee darf natürlich nicht fehlen, zwei Packungen tazpresso liegen bei, sowie eine Schokogorilla.

Es steht Verlosung in roten Großbuchstaben

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages.

Viel Glück bei der Verlosung!

Im Video unten können Sie das tolle Paket ausführlich sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 18. Stay tuned!

eine Illustration, das taz Logo getragen in Händen

