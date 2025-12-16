Verlosung Was raschelt denn da?

Heute geht das Türchen auf für Sigi und Jan vom taz Shop. Der taz Shop steht vor allem für eins: Qualität. Und das fasst den heutigen Gewinn auch gut zusammen, denn der Regenponcho von VAUDE bietet nicht nur ultimativen Schutz gegen Regen und Wind, er ist zudem sehr praktisch und lässt sich nach Gebrauch komplett in der Fronttasche verstauen.

Hergestellt ist der Poncho aus umweltfreundlichem, bluesign®-zertifiziertem Material, wasserdicht ohne Fluorcarbone (PFC), und er ist mit dem Green-Shape-Label zertifiziert. Das VAUDE Green Shape-Label steht für ein umweltfreundliches, funktionelles Produkt aus nachhaltigen Materialien. Klingt gut? Dann viel Glück bei der Verlosung!

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Hier unten können Sie das Video mit Sigi, Jan und einem Fuchs sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 17. Stay tuned.