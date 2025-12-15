Verlosung Frankfurter*innen, aufgepasst!

Matthias und Susanne verlosen heute ein Highlight für Museumsliebhaber*innen: ein Familienticket für das Museumsufer in Frankfurt!

Entdecken Sie mit dem MuseumsuferTicket 39 Museen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und genießen Sie zwei Tage lang Dauer- und Sonderausstellungen in Frankfurt und Umgebung.

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Inbegriffen sind sowohl große Institute wie das Museum Angewandte Kunst, das DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum und das Städel Museum mit ihren Sonderausstellungen als auch museale Geheimtipps, wie z.B. das Weltkulturen Museum am Schaumainkai, das Deutsche Romantik-Museum oder das Caricatura Museum Frankfurt.

Freuen Sie sich auf Sonderausstellungen 2026 wie „Tiere sind auch nur Menschen. Skulpturen von August Gaul“ in der Liebieghaus Skulpturensammlung (bis 3. Mai 2026), „W.I.M. Im Lauf der Zeit. Eine Wim Wenders Ausstellung“ im DFF (11.03. bis 18.10.2026) oder „Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat“ im Städel Museum (19. März - 5. Juli 2026).

Das Familienticket gilt für zwei Erwachsene (in einer Partnerschaft) und alle eigenen Kinder/Enkelkinder unter 18 Jahren.

Für noch mehr Vorfreude auf Frankfurt am Main und den Museumsbesuch verstecken sich hinter dem Kalendertürchen auch Kaffeebecher, Notizbuch sowie Hitbag – so ist man bestens für die Planung und den Museumsbesuch ausgestattet.

Schauen Sie sich das Video mit Susanne und Matthias hier unten an. Morgen geht es dann weiter mit dem Türchen Nr. 16. Stay tuned!