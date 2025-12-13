Verlosung Von Wasser zu...

Nathan und Felix bestätigen heute ganz ausdrücklich: Reden ist Silber und Schweigen ist goldig. Und über den heutigen Gewinn müssen sowieso nicht viele schmackhaft machende Worte verloren werden, denn die sechs Flaschen Wein vom Demeter-Weingut Schönhals im Herzen von Rheinhessen, die Sie heute gewinnen können, sprechen für sich selbst.

Beim Schönhals schmeckt nicht nur der Wein ausgezeichnet gut, er wird seit 1988 ökologisch und seit 2019 biodynamisch angebaut. Zudem ist Schönhals seit 1997 taz-Genoss*in.

Heute ziehen wir gleich zwei Gewinner*innen, die sich auf ein Weinpaket mit drei Flaschen Riesling Steine 2024 trocken (knackig, frisch und mit leichter Meeresbrise) sowie drei Flaschen Spätburgunder 2022 trocken (rund, weich und anschmiegsam) freuen können. Falls das feierliche Getränk am Abend lieber alkoholfrei genossen wird, können die sechs Weinflaschen auch gegen einen köstlichen Traubensaft (in Rot und Weiß) ausgetauscht werden. Die Verlosung ist hiermit geöffnet, auf, auf!

Und zum Schluss eine gute Nachricht an alle, die heute leider nicht gewinnen, aber den Wein probieren möchten: Schönhals gibt Ihnen einen 10% Weihnachtsrabatt auf alle Bestellungen* im Schönhals-Onlineshop. Nutzen Sie dafür den Code 92849 und freuen Sie sich auf klirrende Post.

Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 14, stay tuned!

*Kein Mindestbestellwert. Zzgl. 7,90 € Versandkosten, ab 12 Flaschen versandkostenfrei. Gilt nicht für Weinpakete und Events. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.