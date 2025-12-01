piwik no script img

Jetzt in der Verlosung Musiktheaterkollektiv Hauen & Stechen: Ignorance is Bliss

Eine Oper über Macht und Ignoranz. Die taz verlost 2x2 Freikarten für das Musiktheater am 20.12.2025 in der Sophiensaele in Berlin-Mitte.

Das Bild zeigt ein explodierendes Gehirn vor dunklen Wolken.
Ist Ignoranz eine Lösung? Das Musiktheater geht zurück in die Vergangenheit Foto: Michael Seibert

Ignorance is Bliss vom Musiktheaterkollektiv Hauen & Stechen ist ein Opernparcours über geschichtliche Mythen und Verlockungen der Ignoranz. Eine dystopische Verwechslungskomödie, die nicht an den Fortschritt glaubt.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben sie die Stichwörter „Hauen & Stechen“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist Donnerstag der 18.12.2025 um 10 Uhr.

Durch ein Zeitportal gelangt ein fieser historischer Diktator in das heutige Berlin-Mitte, während der Hausmeister der Sophiensæle mitsamt den Zuschauer:innen in die Vergangenheit geworfen wird.

Heute wie damals begegnen die Zeitreisenden der Gewalt der Macht und suchen nach dem Ausgang. Kann jemand die Zeitmaschine reparieren?

Die taz verlost 2x2 Freikarten für das Musiktheater am 20.12.2025 in der Sophiensaele in Berlin-Mitte.

