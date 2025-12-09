Verlosung Das Beste aus der taz

Obwohl sie gerade sehr viel zu tun haben, sind die Kolleginnen aus der Aboabteilung netterweise hinter unser 9. Türchen gehüpft, um Ihnen das Beste zu schenken, was die taz zu bieten hat: die taz ❤️

Heute können sich gleich fünf Menschen freuen: Verlost werden fünf Abos mit einer Laufzeit von 10 Wochen und automatischem Ende. Wenn Sie heute Glück haben, dürfen Sie sich darauf freuen, einmal pro Woche die wochentaz frisch aus der Druckerei und täglich die taz in der App zu bekommen.

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Nehmen Sie an der Verlosung teil und schauen Sie sich unbedingt das heutige Video unten an. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 10. Stay tuned :)