Verlosung Für das nächste DJ-Set

Moritz Martin und Mercan Kentel von der taz Panter Stiftung verlosen heiße Tracks.

Moritz und Mercan von der taz Panterstiftung bleiben unaufgeregt cool, obwohl heute ein wirklich aufregender Gewinn auf Sie wartet: eine Platte mit heißen Techno-Tracks vom Label MANIAC.

Sie fragen sich, wie Techno und die Panterstiftung zusammenpassen? Ganz einfach: Eines der aktuellen Projekte der Stiftung ist die Veranstaltungsreihe „lost & found“, die sich mit Themen rund um den Kulturbereich und die Klubkultur auseinandersetzt.

Es steht Verlosung in roten Großbuchstaben

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages.

Also: Mit etwas Glück gehört dieser Gewinn bald Ihnen! Schauen Sie sich das Video unten an – und morgen öffnet sich Türchen Nr. 8. Stay tuned!

Türchen #7

