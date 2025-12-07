Verlosung Für das nächste DJ-Set

Moritz und Mercan von der taz Panterstiftung bleiben unaufgeregt cool, obwohl heute ein wirklich aufregender Gewinn auf Sie wartet: eine Platte mit heißen Techno-Tracks vom Label MANIAC.

Sie fragen sich, wie Techno und die Panterstiftung zusammenpassen? Ganz einfach: Eines der aktuellen Projekte der Stiftung ist die Veranstaltungsreihe „lost & found“, die sich mit Themen rund um den Kulturbereich und die Klubkultur auseinandersetzt.

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

Also: Mit etwas Glück gehört dieser Gewinn bald Ihnen! Schauen Sie sich das Video unten an – und morgen öffnet sich Türchen Nr. 8. Stay tuned!