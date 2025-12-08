piwik no script img

Verlosung Aua, es hilft!

Aline Lüllmann, Geschäftsführerin der taz, und Lisa Maßholder, Assistenz der Geschäftsführung, verlosen eine pieksende Wohltuerin.

Aline schwört auf den Gewinn von heute, und Lisa ließ sich schnell überzeugen: Denn diese Piekserin hat ernsthaft Wirkung. Mit etwas Glück gehört Ihnen nach der heutigen Verlosung eine Akupressurmatte von Berk aus dem taz-Shop.

Die Matte reduziert die Muskelspannung, verbessert die Durchblutung und ist hervorragend geeignet, um den Energiefluss im Körper wiederherzustellen. Außerdem kann sie Schlafprobleme und Kopfschmerzen lindern. Ein Must-have für alle Menschen, die am Ende des Jahres etwas Ausgleich gebrauchen können.

Es steht Verlosung in roten Großbuchstaben

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages.

Zum Formular

Angespannt und Schmerzen? Dann nehmen Sie an der Verlosung teil! Hier unten können Sie das heutige Video sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 9, stay tuned!

