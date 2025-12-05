Verlosung U25 was here

Konrad und Maxi, seit diesem Jahr Mitglieder der taz Genossenschaft, verlosen heute 2×2 Tickets für das taz lab am 25. April 2026 in Berlin.

Wie kam es überhaupt zu dieser Übernahme? Beim „Next Generation Day“ hat die taz Genossenschaft junge Genoss*innen für einen Tag des Austauschs in die taz eingeladen. Die Teilnehmer*innen – alle unter 25 Jahre alt – sind frisch in die Genossenschaft eingetreten, ermöglicht durch das Generationenprojekt. Konrad und Maxi waren dabei und sind hinter unser Adventstürchen gesprungen, um diesen tollen Gewinn an Sie zu verlosen.

Das taz lab ist Deutschlands führender Kongress für Debatten, Streit und Verständigung zu den drängenden Fragen unserer Zeit – ausgerichtet und kuratiert von der taz. Jedes Jahr im April findet es live im Stream und rund um den taz Neubau in Berlin statt.

Das Thema für das taz lab 2026 bleibt vorerst geheim. Aber so viel können wir verraten: Neben dem üblichen tollen Programm mit Talks und Diskussionen zwischen tazler*innen und eingeladenen Speaker*innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft, wird es auch ein von unseren U25-Genoss*innen zusammengestelltes Programm für junge Menschen geben. Es lohnt sich also, bei der heutigen Verlosung teilzunehmen!

Hier unten können Sie das heutige Video sehen. Morgen geht es dann weiter mit Türchen Nr. 6, stay tuned!