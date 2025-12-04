piwik no script img

Verlosung Bonjour tout le monde!

Greta Cazzola von Le Monde diplomatique verlost heute ein tolles Duo für weltpolitisch interessierte Comic-Liebhaber*innen.

Greta Cazzola von der LMd versteckt eine ganz tolle Überraschung für Sie. Foto: taz

Sie verschlingen Le Monde diplomatique bis zur letzten Seite? Dann sind Sie bei der heutigen Verlosung genau richtig! Greta Cazzola verlost „Die große Salatschüssel des Lebens“, eine großartige Sammlung der letzten 50 LMd-Comics, gestaltet von den besten und innovativsten Künstler*innen der internationalen Comicszene.

Und als wäre das nicht genug: Dazu gibt es ein hübsches LMd-Geschenkabo, bereit zum Verschenken oder zum Selbstbehalten.

Schauen Sie sich unbedingt das Video mit Greta unten an – und bonne chance bei der Verlosung! Morgen geht es weiter mit Türchen Nr. 5. Stay tuned!

Türchen #4

