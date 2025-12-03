Verlosung Glamourös und naturnah dem Alltag entfliehen

Nachhaltig Urlaub machen, geht das heutzutage noch? Wir sagen: Ja, klar! Ellen Patzschke und Konstantin Nowotny aus der Produktentwicklung laden Sie bei der heutigen Verlosung ein, der Natur ganz nah zu kommen. Es gibt zwei Übernachtungen für zwei Personen ink. Frühstück im destinature Dorf Hitzacker oder Südeifel zu gewinnen – großzügig ermöglicht durch WERKHAUS.

Aufwachen zum Konzert der Vögel und abends unter den Sternen einschlafen: Wer die Natur sucht, um richtig zu entspannen und am liebsten ganz viel draußen ist, der ist in den destinature Dörfern an der richtigen Adresse. Die komplett nachhaltig gebauten und betriebenen Urlaubscamps in Hitzacker an der Elbe und in Ernzen in der Südeifel bestehen aus gemütlichen Holzhütten in verschiedenen Größen, die sich um ein Bio-Bistro und einen Wellness-Bereich gruppieren.

Die einladenden Hütten in Hitzacker. Foto: Pacini Crossmedia

Ob mobiles Outdoor-Bett, eine Sommerhütte für zwei oder eine Familienhütte mit kleinem Bad: In den destinature Hütten erleben die Gäste Glamping im direkten Kontakt zur Natur. Die Betten sind gemacht, man braucht sich nur noch hineinkuscheln. Die Bistros bieten Frühstück, Snacks und Getränke in Bio-Qualität und ausschließlich vegetarisch und vegan an. Erlebnisreiche Tage in den reizvollen Landschaften rund um die destinature Dörfer klingen perfekt in den Sauna-Hütten und beheizbaren Badezubern im Wellness-Bereich aus. Auf einen Schnack, auch mit anderen Gästen, kann man sich an den Feuerstellen treffen.

Die Blockhütten in Südeifel. Foto: destinature

Sieht traumhaft aus? Dann nehmen Sie an der heutigen Verlosung teil, toi toi toi!

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages. Zum Formular

