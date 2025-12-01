piwik no script img

Verlosung Auf die Plätze, verlost!

Lina Kuhrmann und Julia Molin von der taz Genossenschaft lassen heute den Startschuss des Knüller-Adventskalenders knallen.

Lina Kurhmann und Julia Molin stehen in der geöffneten, ersten Tür des Adventskalenders und zeigen den Rucksack, den man bei der Verlosung gewinnen kann
Die erste Verlosung mit Julia Molin und Lina Kuhrmann Foto: taz

Ding, ding, ding, ding, es ist endlich so weit! Lina Kuhrmann und Julia Molin legen die Messlatte hoch bei der ersten Verlosung des taz Adventskalenders 2025. Zu gewinnen ist ein schlichter, geräumiger und praktischer Baumwollerucksack von WePack.

Wie geräumig, fragen Sie? Da passt sogar ein Ordner rein! Was ist aber mit Ihrem Laptop? Dafür gibt es einen gepolsterten Extra-Platz! Sie sammeln gerne Kleinkram? Auch dafür gibt es im Inneren ein Reißverschlussfach. Alles soweit klar? Dann nehmen Sie an der Verlosung teil!

Es steht Verlosung in roten Großbuchstaben

Hier können Sie an der heutigen Verlosung teilnehmen. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken – schon sind Sie im Lostopf des Tages.

Zum Formular

Von heute bis einschließlich 24. Dezember verlosen taz-Mitarbeitende täglich tolle Überraschungen auf taz.de/adventskalender und in der Story auf Instagram.

Hier unten können sie das Video sehen. Morgen geht es weiter mit Türchen Nr. 2, stay tuned!

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Türchen #1

Adventskalender #1
Adventskalender #1

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

eine Illustration, das taz Logo getragen in Händen

Zeichnen

Treten Sie jetzt bei und sichern Sie die Unabhängigkeit der taz.

Jetzt beitreten