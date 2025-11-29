Jetzt in der Verlosung PEN Berlin Kulturkongress

Mit Anmut und Leidenschaft streiten – niemand kann das so gut wie der PEN Berlin. Jetzt auch öffentlich für alle, die Lust auf Debatte haben, beim PEN Kongress „Wer räumt das jetzt auf?“:

Festrednerin ist die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen. Auf die Besucher:innen warten zahlreiche spannende Programmpunkte: Im Panel „Macht, Geld, NGO“ diskutieren Jan Fleischhauer, Timo Reinfrank, Ralf Fücks, Ulrike Winkelmann und Holger Marcks über das Verhältnis von Subvention und Subversion. Thomas Meaney spricht mit Nora Krug über „What’s next, America?“.

Unter dem Titel „Literatur heute: Kann das weg?“ denken Helge Malchow, Manja Präkels, Kristof Magnusson und Khuê Phạm über die Rolle der Literatur in unserer Zeit nach.

Zudem erörtern Basma Mostafa und Noura Chalati, wie sicher Autor:innen im Exil tatsächlich sind, während Wolfgang Kubicki und Renate Künast der Frage nachgehen, ob es im Zuge der Meinungsfreiheit ein „Recht auf Hass?“ geben kann.

Über die Lage in Georgien spricht Nino Haratischwili mit Doris Akrap. Zum Abschluss erwartet das Publikum ein kurzes Konzert von Katharina Franck – danach wird gefeiert.

Für Interviewanfragen stehen PEN-Berlin-Sprecherin Thea Dorn und Sprecher Deniz Yücel zur Verfügung.

Die taz verlost 2x2 Tickets für den PEN Berlin Kulturkongress am Samstag, den 29.11.25 im Säälchen, Holzmarkt, Berlin