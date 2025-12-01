Jetzt in der Verlosung Tribute Concert – In Memory of Lemmy

Zehn Jahre nach dem Tod von Lemmy Kilmister widmet das Kesselhaus der Kulturbrauerei dem Motörhead-Frontmann erneut einen Tribute-Abend – diesmal mit zwei Bands, die das Erbe des Heavy Metal auf überzeugende Weise weitertragen.

Am 27. Dezember 2025 stehen mit Ozzyfied (Ozzy Osbourne & Black Sabbath) und 667 (Iron Maiden Tribute) zwei Formationen auf der Bühne, die seit Jahren für sorgfältig gearbeitete, druckvolle Live-Interpretationen stehen.

Ozzyfied, erprobt auf Festivals wie Wacken oder der Full Metal Cruise, widmen sich dem Werk des „Prince of Darkness“ und bringen Klassiker wie „Crazy Train“, „Bark at the Moon“ oder „Paranoid“ in ihrer ganzen Wucht zurück ins Live-Format.

667 aus Fulda interpretieren dagegen Iron Maiden mit großer Präzision, energiegeladener Bühnenshow und den prägenden Hits von „The Trooper“ bis „Fear of the Dark“.

Die taz verlost 2x2 Tickets für das Rock 'n' Roll Konzert in Erinnerung an Lemmy Klimister am 27.12 im Kesselhaus in der Kulturbrauerei in Berlin.