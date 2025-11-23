Jetzt in der Verlosung People of Song live erleben

People of Song ist ein gemeinsames Projekt eines namibisch-deutschen Künstler:innenkollektivs, das Musik, Schauspiel und Chorgesang zu einem eindrucksvollen, mitreißenden Gesamtkunstwerk verbindet.

Basierend auf Recherchen in namibischen Kulturen und im Phonogrammarchiv des Ethnologischen Museums Berlin zeichnet das Musiktheater das Bild einer intensiven, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die neue kreative Impulse hervorbringt.

Im Zentrum steht die gemeinsame Vision, Kunst als kraftvolles Mittel zu nutzen, um gesellschaftlich relevante Themen wie Erinnerung, Identität und Wandel sichtbar zu machen.

People of Song ist weit mehr als ein Musiktheaterprojekt – es ist ein vielstimmiger kultureller Dialog, der berührt, bewegt und zum Nachdenken anregt: facettenreich, emotional und von großer Aktualität.

Die taz verlost 2x2 Freikarten für das Konzert am 23.11.2025 im Humbolt Forum.