Jetzt in der Verlosung People of Song live erleben

Ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Schauspiel und Chorgesang erleben. Die taz verlost 2x2 Tickets des namibisch-deutschen Künstler:innen-Kollektivs für den 23. November im Humbolt Forum.

People of Song vereint Musik und Schauspiel zu einem mitreißenden Gesamtkunstwerk Foto: Michael Nakapandi

People of Song ist ein gemeinsames Projekt eines namibisch-deutschen Künstler:innenkollektivs, das Musik, Schauspiel und Chorgesang zu einem eindrucksvollen, mitreißenden Gesamtkunstwerk verbindet.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben sie die Stichwörter „People of Song“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist Donnerstag der 20.11.2025 um 10 Uhr.

Basierend auf Recherchen in namibischen Kulturen und im Phonogrammarchiv des Ethnologischen Museums Berlin zeichnet das Musiktheater das Bild einer intensiven, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die neue kreative Impulse hervorbringt.

Im Zentrum steht die gemeinsame Vision, Kunst als kraftvolles Mittel zu nutzen, um gesellschaftlich relevante Themen wie Erinnerung, Identität und Wandel sichtbar zu machen.

People of Song ist weit mehr als ein Musiktheaterprojekt – es ist ein vielstimmiger kultureller Dialog, der berührt, bewegt und zum Nachdenken anregt: facettenreich, emotional und von großer Aktualität.

Die taz verlost 2x2 Freikarten für das Konzert am 23.11.2025 im Humbolt Forum.

Jetzt bestellen