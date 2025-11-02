Tanz- und Musikperformance Karten zu verlosen – Der Ozean

Bei Schrumpf! präsentieren Berliner Ensembles ihre aktuellen Produktionen – in Familienformat. Neue Kunstformen werden entdeckt, Orte erkundet, Bewegungen ausprobiert, Klängen wird gelauscht – und alle können mitmachen!

Veranstaltungsinformationen Wann: So., 02.11.25, 15:00 Uhr Wo: Ballhaus Ost Pappelallee 15 10437 Berlin

„Der Ozean“ – sei dabei

Wer kann sich an das Babyalter erinnern, wer ist noch nah dran? Und wer hat schon mal sein Leben mit einem neugeborenen Baby geteilt? Aus diesen unterschiedlichen Perspektiven nähern wir uns der Performance-Installation „Der Ozean“ von La Cage.

Das Stück richtet sich sowohl an Taubes als auch hörendes Publikum und lädt die Besucher*innen direkt auf die Bühne ein, um eine Gesamtkomposition von Klang, Licht, Tanz und Vibration zu erleben.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Ozean“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 30.10.2025 um 10:00 Uhr.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Anhand von haptischen Elementen dürfen wir diese Welt tastend erfühlen, hören, sogar schmecken. In Interaktion mit den Performer*innen tauchen wir tief in die Erfahrungsräume der Neugeborenen ein – sowohl aus Baby- als auch aus Elternperspektive.

Nach der Vorstellung gibt es Raum für Fragen und Antworten an das künstlerische Team. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier.