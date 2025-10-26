2x2 Tickets zu verlosen Ukraїnian Film Festival Berlin

Das Ukrainian Film Festival Berlin (UFFB) wurde 2020 gegründet und widmet sich der Präsentation und Popularisierung des ukrainischen Autorenkinos in Berlin und deutschlandweit. Mit inzwischen fünf erfolgreichen Ausgaben, Filmreihen wie „Ukraine known/unknown“, zahlreichen Vorführungen aktueller ukrainischer Filme sowie einem vielfältigen Rahmenprogramm hat sich das UFFB als feste Institution des unabhängigen ukrainischen Films in Deutschland etabliert.

Das UFFB 2025 wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Zu den weiteren Partnern gehören ARTE, das Goethe-Institut im Exil und die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

Veranstaltungsinformationen Wann: So., 26.10. 18:00 Uhr Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19:00 Wo: silent green Kulturquartier silent green Kulturquartier – Gerichtstraße 35, 13347 Berlin

Dieses Jahr präsentiert das Ukrainian Film Festival Berlin unter dem Motto „Die Zeit, die uns bleibt“ vom 22. bis 26. Oktober 2025 eine vielfältige Auswahl aktueller ukrainischer Spiel- und Dokumentarfilme. Die feierliche Eröffnung sowie die Preisverleihung finden im Silent Green Kulturquartier statt.

Neben dem Hauptprogramm widmet sich das Festival postkolonialen Perspektiven in Zentralasien und Georgien, führt den Kurzfilmwettbewerb fort und zeigt in einer Retrospektive erneut herausragende Werke des ukrainischen Kinos.