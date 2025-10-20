Literaturpreis Open Mike 2025 Werde Jury-Mitglied!

Zum 33. Mal findet vom 07. bis 08. November 2025 der open mike – Wettbewerb für junge Literatur statt. 12 Autor:innen lesen beim Finale des wichtigsten deutschsprachigen Nachwuchs-Literaturbewerbs um die Wette.

Talentschmiede mit Kultstatus

Der Open Mike fördert junge Autor:innen von den Schreibanfängen bis über die erste Veröffentlichung hinaus. Seine Lesungen haben Kultstatus. Autor:innen wie Karen Duve, Kathrin Röggla, Terézia Mora und Tilman Rammstedt begannen hier ihre Karriere.

Beim Open Mike teilnehmen können deutschsprachige Autor:innen, die nicht älter als 35 Jahre sind und keine eigenen Buchpublikationen vorzuweisen haben. Eingereicht werden können Prosa und Lyrik. Jede:r Finalist:in hat 15 Minuten Zeit, die Jury zu überzeugen und die literarische Welt auf sich aufmerksam zu machen.

Der taz-Publikumspreis wird im Anschluss an die Lesungen verliehen und beinhaltet den Abdruck eines Auszugs aus dem Gewinnertext in der taz.

Du bist interessiert an junger deutschsprachiger Literatur?

Dann werde Jury-Mitglied! Die taz verleiht den taz-Preis der Publikumsjury. Die taz-Publikumspreis-Jury besteht aus drei Personen, lesebegeisterte Menschen aller Altersgruppen auch und gerade ohne professionellen literarischen Hintergrund. Eine davon kannst Du sein.

Bewirb dich jetzt und werde Teil der Jury Schick uns deine Bewerbung bis 31.10.2025 unter openmike@taz.de Bitte sende uns ein kurzes Schreiben und teile uns mit: Was interessiert dich an junger deutschsprachiger Literatur? Was liest Du selbst gern?

Zuhören und auszeichnen beim Open Mike 2025

Du bringst Zeit mit, am 08. November 2025 im silent green in Berlin den Vorträgen der Teilnehmer:innen zuzuhören und verleihst im Anschluss an die Vorträge den Preis. taz-Literaturredakteurin Julia Hubernagel steht der Jury betreuend zu Seite.

Außerdem erhälst Du als Teil der taz-Jury eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 Euro, ein tazpresso-Genuss-Paket (inkl. tazpresso und Tasse) aus dem taz Shop sowie kostenloses Essen und Getränke während der Veranstaltung.

Die Vorauswahl unter allen eingereichten Texten traf eine Vorjury. Die Namen der für das Finale zugelassenen Autor:innen können ab sofort hier eingesehen werden.

Weitere Informationen zum open mike findest Du hier.