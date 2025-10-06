Jetzt in der Verlosung Freikarten für den PorYes Award

Vom 18 -20. Oktober feiert die Filmpreisverleihung für feministische Pornografie ein ganzes Wochenende lang lustvolle und konsensuelle Alternativen zum Mainstream-Porno. Eine sexpositive Bewegung hat sich in der letzten Dekade etabliert, die feministische Schwerpunkte in der Aufklärung und sexuellen Wissensvermittlung setzt. Bücher und Zeitschriften zu Feminist Porn wurden herausgegeben, an den Universitäten ist Pornografie ein ernst zu nehmendes Forschungsthema. PorYes freut sich sehr über diese Resonanz und darüber, dass eine breite Öffentlichkeit für diese realistischere Pornografie und einen Wandel in der Erotik-Kultur geschaffen wurde.

Die PorYes-Nominierten 2025

Amadalia Liberte (CL) für den ökosexuellen Tentakelporn “EstrellarSe” und Krista Beinstein (A) als sextravagante und humoristische Artistin in der Kreation von sexuellen Tableaus, die nicht nur unsere Phantasie herausfordern. Außerdem Mahx Capacity (USA) für The (W)Hole als neuen Ansatz der Pornografie, der Traumatas in Körper-basierte Entspannung und radikal politische Freude transformiert. Lofi Cherry (S), die in Berlin lebende Filmemacherin und Performerin überzeugt durch unkonventionellen Underground Porn. Royal Fetish Films (USA) politisieren mit einer rein Schwarzen Crew und leisten vielfältige Aufklärungsarbeit zu Rassismus im Porn. Dr. Sven Lewandowski begleitet mit soziologischen Betrachtungen zu Medienprakitken in der Amateur-Pornographie am Montag und wir diskutieren mit den Filmschaffenden und Performenden. Die Veranstaltung findet am 18. Oktober 2025 um 20 Uhr statt. Die Adresse ist Hebbel am Ufer 1, Stresemannstr. 29, 10963 Berlin.

Weitere Infos zum PorYes – Feministischer Pornfilmpreis finden Sie hier.

Die taz verlost 1x2 Freikarten für den PorYes Award 2025.