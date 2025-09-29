Jetzt in der Verlosung Freikarten für das HIQFF

piwik no script img

Das 36. Hamburg International Queer Film Festival findet vom 14. Oktober bis zum 19. Oktober 2025 statt. Die taz verlost 3x2 Freikarten für den Film „DREAMERS“.

Ein Highlight des 36. Hamburg International Queer Film Festival.

Das Hamburg International Queer Film Festival ist Deutschlands größtes queeres Filmfestival. Einmal jährlich im Oktober lockt es über 10.000 Besucher:innen in die Hamburger Kinos und zu verschiedenen Rahmen-Veranstaltungen.

„DREAMERS” von Joy Gharoro-Akpojotor nimmt euch mit in die Welt von Isio, die in einem Abschiebezentrum ankommt – voller Hoffnung auf Gerechtigkeit. Doch die Realität ist härter als erwartet. Unterstützung findet sie bei Farah und deren Freundinnen: vier Frauen, die sich gegenseitig Kraft geben, Nähe zulassen und gemeinsam den Mut finden, eine radikale Entscheidung zu treffen.

Die taz verlost 3x2 Freikarten für den Film „DREAMERS” auf dem Hamburg International Queerfilm Festival.

Weitere Informationen zum Hamburg International Queer Film Festival finden Sie hier.

