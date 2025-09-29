Jetzt in der Verlosung Freikarten für das HIQFF

Das Hamburg International Queer Film Festival ist Deutschlands größtes queeres Filmfestival. Einmal jährlich im Oktober lockt es über 10.000 Besucher:innen in die Hamburger Kinos und zu verschiedenen Rahmen-Veranstaltungen.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „dreamers" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 10.10.2025 um 10:00 Uhr.

„DREAMERS” von Joy Gharoro-Akpojotor nimmt euch mit in die Welt von Isio, die in einem Abschiebezentrum ankommt – voller Hoffnung auf Gerechtigkeit. Doch die Realität ist härter als erwartet. Unterstützung findet sie bei Farah und deren Freundinnen: vier Frauen, die sich gegenseitig Kraft geben, Nähe zulassen und gemeinsam den Mut finden, eine radikale Entscheidung zu treffen.

Die taz verlost 3x2 Freikarten für den Film „DREAMERS” auf dem Hamburg International Queerfilm Festival.

Weitere Informationen zum Hamburg International Queer Film Festival finden Sie hier.