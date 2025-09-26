Dieses Wochenende in der Verlosung Freikarten für das Filmfest Hamburg

Geschichten über Brüche, Widerständigkeit, Humor – und immer wieder die Suche nach Zusammenhalt: Das Filmfest Hamburg lädt zu zehn vereinenden Tagen in die Kinosäle Hamburgs ein. Vom 25. September bis 4. Oktober 2025 wird Hamburg zur Filmstadt. Filmbegeisterte und Kinofans von nah und fern können zehn Tage lang eintauchen in andere Welten und die wichtigsten und erfolgreichsten Produktionen des diesjährigen Filmjahres in 15 teilnehmenden Kinos erleben – beim „Tag des freien Eintritts“ auch in diesem Jahr wieder kostenlos. Auf dem Programm stehen 118 Langfilme aus 55 Ländern.

Der Film „Als wäre es leicht“ feiert am Dienstag, den 30. September 2025 um 20:45 Uhr im Cinemaxx Dammtor seine Weltpremiere – das Spielfilmdebüt des Hamburger Regisseurs Milan Skrobanek. Die Adresse ist: Dammtordamm 1, 20354 Hamburg.

„Als wäre es leicht“ ist ein Hamburg-Film, der die Stadt vielfach porträtiert – vom FC St. Pauli bis zum Dialoghaus Hamburg. Erzählt wird die Liebesgeschichte zwischen Kati, die gehörlos ist, und Florian, der blind ist. Bemerkenswert: Es ist die erste deutsche Spielfilmproduktion, in der die Hauptrollen von einer gehörlosen Schauspielerin (Cindy Klink) und einem blinden Schauspieler (David Knors) verkörpert werden.

Die taz verlost 3x2 Freikarten für die Weltpremiere des Films „Als wäre es leicht“ im Rahmen des Filmfests Hamburg.

