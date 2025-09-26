piwik no script img

Dieses Wochenende in der Verlosung Freikarten für das Filmfest Hamburg

Das Filmfest Hamburg findet vom 25. September bis zum 4. Oktober 2025 statt. Die taz verlost 3x2 Freikarten für den Film „Als wäre es leicht“.

Eine junge blonde Frau und ein junger Mann mit dunklen kurzen Haaren sitzen sich gegenüber und berühren einander vorsichtig mit den Fingerspitzen. Beide wirken konzentriert. Der Mann hat die Augen geschlossen, während die Frau ihn schaut. Im Hintergrund hängt ein bunt gepunktetes Tuch an der Wand.
Die Protagonist:innen Kati und Florian sprechen eine Sprache jenseits von Worten und Blicken Foto: CURLYPICTURES GmbH & Co KG / Cindy Klink, ©CURLYPICTURES GmbH & Co KG

Geschichten über Brüche, Widerständigkeit, Humor – und immer wieder die Suche nach Zusammenhalt: Das Filmfest Hamburg lädt zu zehn vereinenden Tagen in die Kinosäle Hamburgs ein. Vom 25. September bis 4. Oktober 2025 wird Hamburg zur Filmstadt. Filmbegeisterte und Kinofans von nah und fern können zehn Tage lang eintauchen in andere Welten und die wichtigsten und erfolgreichsten Produktionen des diesjährigen Filmjahres in 15 teilnehmenden Kinos erleben – beim „Tag des freien Eintritts“ auch in diesem Jahr wieder kostenlos. Auf dem Programm stehen 118 Langfilme aus 55 Ländern.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort Hamburg" im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 29.09.2025 um 10:00 Uhr.

Der Film „Als wäre es leicht“ feiert am Dienstag, den 30. September 2025 um 20:45 Uhr im Cinemaxx Dammtor seine Weltpremiere – das Spielfilmdebüt des Hamburger Regisseurs Milan Skrobanek. Die Adresse ist: Dammtordamm 1, 20354 Hamburg.

„Als wäre es leicht“ ist ein Hamburg-Film, der die Stadt vielfach porträtiert – vom FC St. Pauli bis zum Dialoghaus Hamburg. Erzählt wird die Liebesgeschichte zwischen Kati, die gehörlos ist, und Florian, der blind ist. Bemerkenswert: Es ist die erste deutsche Spielfilmproduktion, in der die Hauptrollen von einer gehörlosen Schauspielerin (Cindy Klink) und einem blinden Schauspieler (David Knors) verkörpert werden.

Die taz verlost 3x2 Freikarten für die Weltpremiere des Films „Als wäre es leicht“ im Rahmen des Filmfests Hamburg.

Weitere Informationen zum Filmfest Hamburg finden Sie hier.

Keine Verlosung mehr verpassen?

Der tazfrisch-Newsletter berichtet wöchentlich über alles was wichtig ist im linken Medienhaus taz – aktuelle Themen, Ereignisse, Veranstaltungen und Verlosungen.

Einfach hier kostenlos abonnieren und immer informiert sein!

10 Wochen im Probeabo

taz digital + wochentaz print testen

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Jetzt ausprobieren.

  • Die tägliche taz unter der Woche digital
  • Die wochentaz samstags gedruckt & digital
  • Digital inkl. Vorlesefunktion und auch am Desktop-PC nutzbar
  • Inklusive aller Lokalteile
  • Gratis dazu: LE MONDE diplomatique, die Monatszeitung für Weltpolitik (digital, mind. 2 Ausgaben)

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen