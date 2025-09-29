Jetzt in der Verlosung Freikarten für das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg

Beim 74. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) können Festivalbesucher*innen vom 06. bis 16. November wieder zahlreiche Deutschlandpremieren junger internationaler Regietalente und etablierter Filmemacher*innen erleben. Im Wettbewerb ON THE RISE präsentiert das IFFMH in diesem Jahr u.a. Filme aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien, Kanada und Saudi-Arabien. Zu den Programmhighlights zählen außerdem der große Cannes-Gewinner ›Ein einfacher Unfall‹ des iranischen Regisseurs Jafar Panahi sowie ›Renoir‹ von Chie Hayakawa, eine der wichtigsten Stimmen des gegenwärtigen japanischen Kinos.

Die Retrospektive ist in diesem Jahr den großen Gefühlen im Melodrama gewidmet. Unter dem Titel “Rotz und Wasser” laden insgesamt 12 Werke von 1945 bis 2012 dazu ein, die Bedeutung des Melodramas in der Filmgeschichte neu zu entdecken und sich zugleich der großen emotionalen Kraft des Kinos hinzugeben.

Auch junge Filmfans aller Altersgruppen können beim JUNGEN FILMFEST im Kino die Welt entdecken. Sieben aktuelle internationale Kinoproduktionen, von Zeichentrick über unterschiedliche Techniken der Puppenanimation bis hin zu Realfilmen, aus Frankreich, Belgien, Brasilien, Spanien und Tschechien sind im Programm. Außerdem findet nach dem großen Erfolg im letzten Jahr erneut ein Familientag am Sonntag, 9. November, mit Filmen und einem kostenlosen Kreativangebot statt.

Weitere Infos zum Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg finden Sie hier. Das vollständige Programm wird ebenso unter diesem Link am 17. Oktober veröffentlicht.

