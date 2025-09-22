Jetzt in der Verlosung Tickets für die Buchmesse Frankfurt

Natürlich lassen wir uns auch dieses Jahr das Bücherereignis des Herbstes nicht entgehen. Sie finden die taz mit unserem klassischen Messestand – mit kostenlosen, druckfrischen tazzen – in Halle 3.1 l D 96.

Die taz verlost für Freitag, den 17.10., 2x2 Tagestickets, für Samstag, den 18.10., und für Sonntag, den 20.10., jeweils 4x2 Tagestickets für die Frankfurter Buchmesse.

taz Talks meets Buchmesse Frankfurt

Im Rahmen der taz Talks, dem Gesprächs- und Diskussionsformat der taz, stellen wir dort literarische Werke vor, die uns in diesem Jahr besonders relevant und spannend erscheinen.

Im Rahmen der Seitenwende der taz diskutieren taz-Geschäftsführerin Aline Lüllmann, Schriftsteller Navid Kermani, Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen, die Grünen-Politikerin Ricarda Lang und Vize-Chefredakteurin der taz Katrin Gottschalk am Freitag, den 17.10., um 15 Uhr über Umbrüche, Zusammenhalt und die Kraft des offenen Dialogs in einer Zeit, die nach neuen Antworten verlangt.

Wir haben also allen Grund zu feiern. Deshalb laden wir Sie für den Buchmessen-Freitag an den taz-Stand ein. Wir feiern unsere Seitenwende, die digitale taz, mit Sekt und Torte und freuen uns auf Sie.

Außerdem vor Ort: Der Wahrheitklub, der unter dem Motto „Lasst uns das große Grummeln überhören!“ in diesem Jahr am taz Stand in Halle 3.1, D96 tagt.

Am Sonntag, den 19.10. um 14 Uhr besprechen Frauke Rostalski, Mitglied des deutschen Ethikrats, und Jan Feddersen, taz-Redakteur für besondere Aufgaben, Rostalskis neues Buch zur Klimakrise: „Wer soll was tun?“. Ein Essay zur Frage, ob es wirklich darauf ankommt, einen Ökolebensstil zu entwickeln.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Nähere Informationen zu der Frankfurter Buchmesse finden Sie hier.