piwik no script img

Jetzt in der Verlosung Freikarten für das Festival of Animation Berlin

Beim Festival of Animation Berlin werden die besten Animationsfilme der letzten zwei Jahre gezeigt. Die taz verlost 2x2 Freikarten für Wettbewerb „Internationaler Animationsfilm III“ am 27.09.2025.

Das Bild zeigt die Hauptfigur des Films „En mille pétales In Thousand Petals“. Die Figur besteht aus Holz und steht vor einem Holzschrank und einer braunen Holzwand.
Die Hauptfigur des Films „En mille pétales/ In Thousand Petals“ vor einer Holzwand. Foto: Festival of Animation Berlin

Die 8. Ausgabe des Festivals of Animation Berlin findet vom 26. bis 28. September im silent green und im City Kino Wedding statt – nach einer einjährigen Pause kehrt das Festival zurück.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort Animation Berlin" im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 22.09.2025 um 10:00 Uhr.

Mit dabei sind neun Kurzfilme, unter anderem aus der Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Deutschland, den USA und vielen weiteren. Einer der Wettbewerbsfilme ist dieser:

En mille pétales / In Thousand Petal von Louise Bongartz, Belgien, 2023 | 10:06 Min; Stop-Motion: Eine junge verheiratete Frau erinnert sich an die Entstehung ihrer Beziehung. Aber als sie genauer hinschaut, entdeckt sie, wie viel von sich sie auf diesem Weg verloren hat.

Beim Festival werden die besten Animationsfilme der letzten zwei Jahre gezeigt: 131 Beiträge aus 33 Ländern in fünf Wettbewerben – Internationaler Wettbewerb, Deutscher Wettbewerb, New Talent (Studierende), Commissioned Works, Pink Panda (für Kinder, unterteilt in Vorschule, Grundschule und Sekundarstufe) sowie Langfilmwettbewerb. Die Filme zeigen die ganze Bandbreite der Animation: 2D, 3D, Stop-Motion, Handgezeichnetes, Mixed Media und vieles mehr.

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr ohnehin auf Japan: Gezeigt werden ausgewählte, herausragende Anime-Langfilme, kuratiert von Lina Machida und Sawako Kabuki. Das Festival wird zudem mit einem Konzert des AniManga Chors eröffnet – ein Chor mit Schwerpunkt auf Anime-Soundtracks. Außerdem gibt es mehrere Workshops sowie Masterclasses und Präsentationen. Auch FAB Dimensional (25.-28.9.) ist wieder Teil des Programms – eine immersive, oft interaktive Ausstellung in der Betonhalle des silent green, die Animation jenseits der Leinwand präsentiert: mit VR, AR und vielem mehr.

Weitere Infos zum Festival of Animation Berlin gibt es hier.

Die taz verlost 2x2 Freikarten für den Wettbewerb Internationaler Animationsfilm III des Festivals im City Kino Wedding am 27.09. von 19:00 – 20:30 Uhr.

City Kino Wedding: Müllerstraße 74, 13349 Berlin

Keine Verlosung mehr verpassen?

Der tazfrisch-Newsletter berichtet wöchentlich über alles was wichtig ist im linken Medienhaus taz – aktuelle Themen, Ereignisse, Veranstaltungen und Verlosungen.

Einfach hier kostenlos abonnieren und immer informiert sein!

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht, und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen