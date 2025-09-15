Jetzt in der Verlosung Freikarten für das Festival of Animation Berlin

Die 8. Ausgabe des Festivals of Animation Berlin findet vom 26. bis 28. September im silent green und im City Kino Wedding statt – nach einer einjährigen Pause kehrt das Festival zurück.

Mit dabei sind neun Kurzfilme, unter anderem aus der Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Deutschland, den USA und vielen weiteren. Einer der Wettbewerbsfilme ist dieser:

En mille pétales / In Thousand Petal von Louise Bongartz, Belgien, 2023 | 10:06 Min; Stop-Motion: Eine junge verheiratete Frau erinnert sich an die Entstehung ihrer Beziehung. Aber als sie genauer hinschaut, entdeckt sie, wie viel von sich sie auf diesem Weg verloren hat.

Beim Festival werden die besten Animationsfilme der letzten zwei Jahre gezeigt: 131 Beiträge aus 33 Ländern in fünf Wettbewerben – Internationaler Wettbewerb, Deutscher Wettbewerb, New Talent (Studierende), Commissioned Works, Pink Panda (für Kinder, unterteilt in Vorschule, Grundschule und Sekundarstufe) sowie Langfilmwettbewerb. Die Filme zeigen die ganze Bandbreite der Animation: 2D, 3D, Stop-Motion, Handgezeichnetes, Mixed Media und vieles mehr.

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr ohnehin auf Japan: Gezeigt werden ausgewählte, herausragende Anime-Langfilme, kuratiert von Lina Machida und Sawako Kabuki. Das Festival wird zudem mit einem Konzert des AniManga Chors eröffnet – ein Chor mit Schwerpunkt auf Anime-Soundtracks. Außerdem gibt es mehrere Workshops sowie Masterclasses und Präsentationen. Auch FAB Dimensional (25.-28.9.) ist wieder Teil des Programms – eine immersive, oft interaktive Ausstellung in der Betonhalle des silent green, die Animation jenseits der Leinwand präsentiert: mit VR, AR und vielem mehr.

Die taz verlost 2x2 Freikarten für den Wettbewerb Internationaler Animationsfilm III des Festivals im City Kino Wedding am 27.09. von 19:00 – 20:30 Uhr.

City Kino Wedding: Müllerstraße 74, 13349 Berlin