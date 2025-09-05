piwik no script img

Dieses Wochenende in der Verlosung Freikarten für das Ökofilmgespräch in Potsdam

Die taz verlost 5x2 Freikarten für den Naturfilm “Die geheime Welt der Tiere - Zwischen Wasser und Wald” und dem anschließendem Publikumsgespräch im Rahmen der Ökofilmgespräche.

Auf dem Bild ist das Logo der Ökofilmtour zu sehen. Neben dem grünen Schriftzug ist ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln zu sehen.
Das Ökofilmgespräch ist Teil der Ökofilmtour

Bei den Ökofilmgesprächen werden ausgewählte Filme des Festivals „Ökofilmtour“ einmal im Monat im Filmmuseum Potsdam gezeigt und mit dem Publikum und Expert:innen diskutiert.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Ökofilmgepräch“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 08.09.2025 um 10:00 Uhr.

Wir verlosen 5x2 Tickets für den Film:

Die geheime Welt der Tiere - Zwischen Wasser und Wald im Filmmuseum Potsdam am Mittwoch den 10. September um 19:00 Uhr.

Der Regisseur Axel Gebauer, Kameracrew Lennert Piltz und Susanne Winter, die Waldökologin und Leiterin des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, werden für ein anschließendes Publikumsgespräch vor Ort sein. Die Moderation übernimmt die Leiterin der Ökofilmtour Katrin Springer.

Bei diesem Film haben die Tiere selbst Regie geführt. Sie erzählen Geschichten, die uns Menschen normalerweise verborgen bleiben. Ein unglaublicher Aufwand war nötig, um einzigartige Einblicke in ihr Leben zu gewinnen. Vier Jahre lang waren 150 versteckte und ferngesteuerte Kameras im Einsatz, sodass sich die Protagonisten ungestört fühlten. Die Teich- und Waldbewohner zeigen viele bis dato unbekannte Verhaltensweisen, spannende Begegnungen inklusive.

Weitere Infos zu den Ökofilmgesprächen gibt es hier.

