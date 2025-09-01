Diese Woche in der Verlosung Freikarten für das AGGREGATE Festival

Das 3-tägige Festival des Berliner Ensembles gamut inc erweitert zum fünften Jubiläum den Fokus über rein automatisierte Orgelmusik hinaus, um aktuelle Entwicklungen in der neuen Orgelbewegung widerzuspiegeln.

2013 in Berlin gegründet, widmet sich das Ensemble gamut inc neben zeitgenössischem, digitalen Musiktheater und selbst entwickelten, elektro-akustischen Musikmaschinen seit einigen Jahren automatisierten Pfeifenorgeln. Seit 2019 leiten sie die weltweit gastierende Konzertreihe und das Festival AGGREGATE, das sich computergesteuerten Pfeifenorgeln in Kirchen und Konzerthäusern widmet.

Zum Festivalfinale rekonstruiert Hanno Leichtmann dort live sein Werk OUTERLANDS zum ersten Mal mit einer MIDI-fähigen Orgel. gamut inc geben einen Einblick in ihre Ambient-Werkreihe MUSIC FOR AIR und vieles mehr.

Wir verlosen 2x2 Tickets für den 14. September ab 20:00 in der Sankt Hedwigs-Kathedrale.

Das Programm präsentiert an drei ikonischen Orten in Berlin ortsspezifische Installations- und Orgelarbeiten, die von Elektronik, Klangkunst, zeitgenössischem Pop und Wachstumsprozessen von Pilzen inspiriert sind und Verbindungen zwischen Erbe und digitaler Kultur schaffen.

