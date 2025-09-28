Konzert am 28.09 im Exploratorium Berlin 5 Jahre Schrumpf! - Konzertkarten zu verlosen

Seit fünf Jahren öffnet Daniella Strasfogel experimentelle Musik- und Tanz(theater) Premieren der freien Szene für ein Familienpublikum. Kurz nach der Premiere für Erwachsene wird eine moderierte und leicht gekürzte Vorstellung am Nachmittag angeboten, die sich explizit an junge Besucher:innen richtet.

Im exploratorium berlin treffen drei außergewöhnliche Musikerinnen, die über ihre Instrumente miteinander kommunizieren aufeinander. Keine Noten stehen zwischen ihnen, nur Ideen und Verabredungen, wie eine Landkarte ohne Straßennamen. Das exploratorium berlin ist ein Ort fürs musikalische Suchen und Erkunden. Wie kommen wir alle über den Klang zusammen? Wie hört sich unser musikalisches Gemisch an, schmeckt es den Ohren? Ein moderiertes Kinderkonzert über unplanbare Abbiegungen, klangliche Umwege und das Aroma der Töne.

Veranstaltungsinformation Wann: So., 28.09.25, 11:00 Uhr Einlass: 10:40 Uhr Wo: Exploratorium Berlin Zossener Straße 24 10961 Berlin-Kreuzberg

Die Erfahrung zeigt, dass auch viele Erwachsene durch das Konzept von Schrumpf! Zugang zu den künstlerischen Forschungen bekommen – und leichter anknüpfen können an den musikalischen und tänzerischen Experimenten.

Für die Musikerin und Vermittlerin Daniella Strasfogel schließt Schrumpf! eine Lücke im Kulturangebot für Familien, indem Zugänge zu experimenteller Kunst geschaffen werden, die Erwachsene und Kinder gleichermaßen inspirieren.

2025 sind sechs neue Schrumpf!-versionen unterschiedlicher Ensembles geplant. U.a. mit Christoph Winkler (Sophiensaele), dem Ensemble Luna Park (Uferstudios) und dem Ensemble Zafraan (Dock 11). Am 2.11. könnt ihr ein weiteres Konzert aus Daniella Strasfogels diesjährigen Tournee miterleben

Daniella Strasfogel ist Musikerin, Theatermacherin und Vermittlerin. Sie ist Gründungsmitglied des Solistenensemble Kaleidoskop. 2018 initiierte sie die Publikumsgespräch-Reihe The Artist Talk! bei Kaleidoskop, die einen Austausch zwischen Künstler*innen und Publikum anstrebt. Im gleichen Jahr gründete sie das Label LOUDsoft, mit dem sie eigene Musiktheaterproduktionen für Kinder entwirft und die Reihe Schrumpf! ins Leben rief.

Weitere Termine werden über die Webseite angekündigt.

Schrumpf! wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.