Noch Fragen zur Seitenwende? Beratung zur Seitenwende in der taz Kantine

Wenn ab dem 17.10.25 nur noch die Wochentaz im Briefkasten steckt und unter der Woche die Zeitung auf der App in der Hosentasche zu finden ist, dann stellen sich für einige Leser*innen neue Fragen: Wo finde ich die taz App? Welches Gerät eignet sich am Besten, um die taz zu lesen? Wo kann ich anrufen, wenn ich Fragen habe?

Am Ende dieses Artikels findet Sie das Buchungsportal und kommen so an Ihr Ticket. Vor Ort in unserem Medienhaus-Haus können Sie unsere berühmt berüchtigten taz Kantinen Pommes verzehren oder die Vegane Currywurst, mit der hausgemachte Currysoße!Es lohnt sich.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 12.09.25, 17:00-18:30 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Die Seitenwende – was dahinter steckt

Die werktägliche taz erscheint am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal gedruckt – danach als ePaper. Die wochentaz gibt es weiter gedruckt und als ePaper. Sie haben Fragen zur Seitenwende, Probleme bei der Nutzung der App und könnten Hilfe gebrauchen? Kommen Sie doch schon früher

Im Anschluss findet um 19 Uhr ein taz Talk statt: „Die neue US-Weltordnung – und der Rest der Welt". Die Veranstaltung ist ausgebucht und das Ticket zur Beratungsstelle der Seitenwende beinhaltet leider nicht den Talk. Aber schalten Sie gerne live dazu oder folgen unserem Veranstaltungsnewsletter um keine weiteren Veranstaltungen zu verpassen.

Wir freuen uns auf Sie!

